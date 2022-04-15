Motorine zam geliyor!

Motorin fiyatlarına 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruşluk zam gelecek.

Motorin fiyatlarına 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.

14 Nisan 2022 Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 20.21 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 20.31 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.12 liradan satılıyor.

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 20.31 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.