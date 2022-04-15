banner39

banner35

Motorine zam geliyor!

Motorin fiyatlarına 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruşluk zam gelmesi ön görülüyor.

Enerji Petrol 15.04.2022, 10:08
Motorine zam geliyor!

Motorin fiyatlarına 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruşluk zam gelecek.

Motorin fiyatlarına 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.

14 Nisan 2022 Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 20.21 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 20.31 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.12 liradan satılıyor.

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 20.31 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

#motorin #zam
Yorumlar (0)
13
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?