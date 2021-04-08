Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi 12 Nisan'da Türkiye'de olacak
Nijerya'dan 29 Mart'ta ayrılan 177 bin metreküp kapasiteli LNG gemisinin 12 Nisan'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Enerji Petrol 08.04.2021, 11:01
Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Bonny II" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 12 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 29 Mart'ta Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi İspanya açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 177 bin metreküp kapasiteli geminin, 12 Nisan'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bermuda bandıralı gemi, 2015'te inşa edilmişti.
Kaynak: AA
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