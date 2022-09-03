Norveçli enerji şirketi Rusya'dan ayrıldı

Norveç enerji şirketi Equinor, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında Moskova’daki ortaklıklarını sona erdirme sürecini tamamladığını duyurdu.

Avrupa'nın ikinci büyük petrol ve gaz şirketi Equinor, 28 Şubat’ta Rusya'daki operasyonlarında yeni yatırımları durdurduğunu ve bu ülkedeki ortaklıklarını satmak için gerekli yasal süreci başlattığını açıklamıştı.

Equinor, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından bu ülkedeki operasyonlarını tamamen durduran ilk Batılı enerji şirketi oldu.

Equinor, kurduğu ortak girişimdeki hisselerini mayıs ayında Rus kamu şirketi Rosneft’e devretti.

Son olarak Fransız TotalEnergies şirketinin de hissedarları arasında yer alan ve Rusya’nın Zarubezhneft şirketi tarafından işletilen Kharyaga petrol sahasındaki yatırımdan da Norveç şirketinin çekildiği aktarıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Rusya’da tek başına veya ortak olarak artık hiç bir projede yer alınmadığı bildirildi.

Fransa’da Rusya’daki hisselerini hızlı bir şekilde elinden çıkartmadığı için sert eleştirilere hedef olan TotalEnergies, 26 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Sibirya’daki petrol sahasındaki ortaklığını Novatek şirketine devrettiğini duyurdu.

Kaynak: Euronews