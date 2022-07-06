OPEC Genel Sekreteri Mohammad Barkindo hayatını kaybetti
Nijerya Ulusal Petrol Şirketi CEO'su Mele Kyari, OPEC Genel Sekreteri Mohammad Barkindo'nun hayatını kaybettiğini söyledi.
Enerji Petrol 06.07.2022, 10:04
Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Grup İcra Direktörü Mele Kyari, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Barkindo'nun dün saat 23.00'te yaşamını yitirdiğini belirterek, "Ailesi, NNPC, ülkemiz Nijerya, OPEC ve tüm enerji sektörü için çok büyük bir kayıp. Cenaze töreniyle ilgili detaylar kısa süre içinde duyurulacak" dedi.
Nijerya doğumlu Barkindo, 63 yaşında vefat etti. Barkindo, dün son olarak Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından kabul edilmişti.
OPEC Genel Sekreterliği görevine 1 Ağustos 2016'da başlayan Barkindo'nun görevi 31 Temmuz itibarıyla sona erecekti.
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