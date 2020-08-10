Oruç Reis gemisi için NAVTEX ilan edildi

Akdeniz'de sismik arama yapmaya hazırlanan Oruç Reis gemisi için NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ilan edildi. NAVTEX, 23 Ağustos tarihine kadar olan süreyi kapsıyor. Yeni NAVTEX'in ardından Yunanistan'da da Ulusal Güvenlik Konseyi toplanma kararı aldı. Öte yandan Yunan Ordusu da alarm durumuna geçti.



Yunan Army Voice gazetesine göre: Yunanistan Ordusu, Türkiye'nin Rodos ve Kastelorizo adaları arasındaki bölgede askeri tatbikat düzenleme planları üzerine alarm verdiğini duyurarak ordu birimlerinin neredeyse tamamının izinlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Bununla birlikte bugün Ulusal Güvenlik Konseyi toplanıyor. Toplantının gündemi açıklanmasa da Akdeniz'in doğusundaki gerginliğin gündem maddelerinden biri olduğu aktarılıyor.

Türkiye bu sabah Oruç Reis Gemisi için yeni bir NAVTEX yayınladı. Yayınlanan NAVTEX'e göre; 23 Ağustos tarihine kadar bölgede arama-tarama çalışmaları yapılacak.