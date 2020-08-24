Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma süresi uzatıldı

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmalarına 27 Ağustos’a kadar devam edeceği bildirildi.

Oruç Reis gemisinin sismik çalışma yürüteceği Kıbrıs açıklarındaki alan için 27 Ağustos’a kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edildi.

GÖREV SÜRESİ 4 GÜN UZATILDI

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından (SHOD), 23 Ağustos 2020 tarihinde yapılan açıklamaya göre, Oruç Reis gemisinin 23 Ağustos olan görev süresinin 4 gün uzatıldığı bildirildi.

ORUÇ REİS, ATAMAN VE CENGİZ HAN GEMİLERİ BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz’de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

ORUÇ REİS SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirme donanımına sahip. Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Kaynak: qha