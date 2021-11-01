Otogaza beklenenden fazla zam geldi
Sabah saatlerinde gündeme gelen haberlerde 48 kuruş zam beklentisi söz konusuydu ancak otogaza (LPG) 49 kuruş zam yapıldığı duyuruldu.
Enerji Petrol 01.11.2021, 16:41 01.11.2021, 16:56
Otogaz fiyatlarına bir zam daha geldi.
Bu gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarında 49 kuruş artış olacak. Zam pompa fiyatlarına yansıyacak.
Otogaza en son 20 Ekim'de 22 kuruş zam yapılmıştı.
İstanbul'da 6,10-6,18 liradan satılan otogaz fiyatı zam sonrasında 6,59-6,67 liraya yükselecek. Ankara'da 6,74, İzmir'de 6,53 liraya çıkacak.
NTV
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