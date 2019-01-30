Pakistan ve Azerbaycan'dan ortak enerji projesi

Pakistan Petrol Bakanı Ghulam Sarwar Khan, bugün yaptığı açıklamada Azerbaycan ile Enerji konusunda Ortak Çalışma Grubu oluşturacaklarını söyledi.

Azerbaycan bugünlerde, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) aracılığıyla LNG sektörüne yatırım yapmakla ilgileniyor. İki ülke arasında benzin, dizel ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) dahil olmak üzere bir dizi petrol ve gaz ürününün temini için Şubat 2017'de hükümetlerarası bir anlaşma (IGA) yapılmıştı.

Şubat ayında Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nın İslamabad'a ziyareti sırasında iki ülke arasında resmi bir ticari anlaşma imzalamaları bekleniyor.

Bakan Ghulam Sarwar Khan, Petrol Bölümü'nün bu anlaşmayı ECC ve Bakanlar Kurulu'ndan onaylatmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını ve böylece iki ülke arasındaki karşılıklı ilişkilerin güçlendirilebileceğini söyledi.

SOCAR'ın faaliyetlerinin petrol ve gazın araştırılması, petrol, doğal gaz ve gaz kondensatının üretimi, işlenmesi ve taşınması ile petrol ve petrokimya ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda pazarlanmasını içerdiğini belirtti. Aynı zamanda markası altında Ukrayna, Romanya, Gürcistan, İsviçre ve Azerbaycan'da geniş bir benzin istasyonu ağı işletmektedir.

Azerbaycan'ın günlük ham petrol üretimi günde yaklaşık 860 bin varil (bpd) ve yıllık gaz üretimi yaklaşık 29.4 milyar fit küptür. Bu, SOCAR'ı ana bölgesinde baskın bir oyuncu ve aynı zamanda küresel pazarda paha biçilmez bir ticaret ortağı yapıyor.

Azerbaycan Misyon Şefi Vekili Chingiz Coribhi, petrol bakanını 29 Mayıs 2019'da Azerbaycan'da Hazar Petrol ve Gaz Fuarı ve Konferansı'na davet etti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2019, 14:36