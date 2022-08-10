Petrol fiyatları düştü

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,66 dolardan işlem görüyor.

Dün 98,36 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,31 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,67 düşüşle 95,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,75 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'de ham petrol stoklarının beklenmedik bir şekilde artması etkili oldu. Petrol stoklarındaki yükselişin talebin azaldığına işaret etmesiyle fiyatlar geriledi.

Amerikan Petrol Enstitüsüne göre, ABD ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 2,2 milyon varil arttı. Beklenti stokların sadece 73 bin varil artması yönündeydi.

Piyasalar, bugün ABD'de açıklanacak resmi petrol stok verilerine odaklandı.

Dün, Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft'in Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatının durdurulduğunu bildirmesinin ardından fiyatlar düşmeye başlamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 96,02 ile 96,54 dolar aralığının direnç, 95,50 ile 94,98 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.