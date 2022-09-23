Petrol fiyatları düşüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90,32 dolardan işlem görüyor.

Dün 92,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 azalarak 90,32 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,33 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, merkez bankalarının hızlanan faiz artırımı kararlarının ardından ortaya çıkan ekonomik resesyon endişeleri ve değeri artan dolar etkili oldu.

Küresel çapta enflasyonist baskıların artacağı beklentileriyle merkez bankalarının agresif faiz artırımları devam ederken, Fed'in ardından dün İngiltere, Norveç, İsviçre, Tayvan, Güney Afrika, Endonezya ve Filipinler merkez bankaları da politika faizinde artırıma gitti.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış da dolara endeksli petrolü, diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor.

Ancak Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı jeopolitik riskler, İran nükleer anlaşmasının çıkmaza girmesi ve ABD'nin stratejik petrol rezervlerindeki düşüş, piyasalardaki arz daralması endişelerini destekleyerek fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

ABD'nin stratejik petrol rezervlerinin son 40 yılın en düşük seviyesine gerilediği tahmin edilirken, yıl başında 600 milyon varil seviyesinde olan rezervlerin 427 milyon varil seviyesine gerilediği kaydediliyor.

Uzmanlar, petrol fiyatlarının arz riskleri ve daralan piyasa koşulları nedeniyle 80 doların üzerinde destek bulmaya devam edeceğini ancak küresel resesyona daha hızlı bir şekilde geçiş olması durumunda fiyatların bu seviyenin de altına gerileyebileceğini tahmin ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 90,42 ile 90,59 dolar aralığının direnç, 89,97 ile 89,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.