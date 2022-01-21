Petrol fiyatları geriledi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,94 dolardan işlem görüyor.

Dün 89,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,38 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,63 azalışla 86,94 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 84 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ham petrol ve benzin stoklarındaki artış etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları beklentinin aksine geçen hafta 500 bin varil arttı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 367 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 5 milyon 900 bin varil artışla Şubat 2021'den bu zamana kadarki en yüksek seviyeye çıktı.

Devam eden talep toparlanmasına karşın kısa dönemli arz kısıntıları fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne düzenledikleri saldırı ve Rusya ile ABD ve NATO arasında Ukrayna nedeniyle artan gerilim de muhtemel arz daralması endişelerini pekiştirmeye devam ediyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) son yayımlanan raporunda, Kovid-19 salgınında ülkelerin daha hafif tedbirler alması nedeniyle bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini yukarı yönlü revize etti.

IEA ayrıca, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden ABD, Suudi Arabistan ve Rusya'nın bu yıl üretimde yıllık rekorlar kırmasının beklendiğini, Kanada ve Brezilya'nın da üretimde en yüksek rakamlara ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Brent petrolde teknik olarak 87,27 ile 87,85 dolar aralığının direnç, 86,69 ile 86,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.