Petrol fiyatları yeniden yükseldi

Brent petrolün varil fiyatı dün arz endişesiyle yüzde 13'e düşmesinin ardından, bugün yüzde 2'lik yükselişle güne başladı. Yeni günde petrolün varil fiyatı 112 dolar seviyesinden fiyatlanıyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün arz endişesiyle yüzde 13'e düşmesinin ardından, bugün yüzde 2'lik yükselişle güne başlayarak, 112 dolar seviyesinden fiyatlanıyor.

Petrol fiyatlarında, piyasa yatırımcılarının Rus petrol arzında kesinti yaşanacağına ilişkin endişelerinin hafiflemesi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın üye ülkelerin acil durum rezervlerinden piyasaya daha fazla petrol sunmaya hazır olduklarına ilişkin haberler ile gün içinde geri çekilmeler görülmüştü.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Antalya Diplomasi Forumu marjında yarın Türkiye'de yapacakları görüşmenin fiyatlardaki hareketlilikte etkili olduğu değerlendiriliyor.

Yeni günde ise petrolün varil fiyatı 112 dolar seviyesinden fiyatlanıyor.