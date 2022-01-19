Petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87,94 dolardan işlem görüyor.

Dün 88,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,51 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 87,94 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,36 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Kovid-19 Omicron varyantı nedeniyle artan vakalara rağmen küresel talep toparlanmasının sürdüğü bir dönemde, arz kısıntılarına yönelik endişeler etkili oldu.

Dün akşam saatlerinde Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın yaklaşık 511. kilometresinde henüz sebebi belirlenemeyen nedenle patlama yaşanması sonucu yangın meydana geldi. BOTAŞ ekiplerince petrol akışının durdurulması ve teknik emniyet tedbirleri kapsamında olay yerine en yakın hat vanalarının kapatılması, arz daralması endişelerini artırarak fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Pazartesi günü Yemen'deki İran destekli Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenledikleri saldırı da piyasalarda yaşanan olası arz kesintilerine ilişkin endişeleri pekiştirerek fiyatları destekledi.

Husilerin BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine düzenlediği insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmişti.

Rusya ile ABD ve NATO arasında Ukrayna nedeniyle artan gerilim de muhtemel arz daralması endişelerini pekiştiriyor. Avrupa Parlamentosu'nun Dış İlişkiler ile Güvenlik ve Savunma Komiteleri pazartesi günü Ukrayna'nın doğusu ve Rusya ile sınırda süren krize ilişkin ortak bir toplantı düzenlerken, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bütün seçeneklerin masada olduğunu, Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamada bulunulduğunu söylemişti.

Rystad Energy Petrol Piyasaları Kıdemli Analisti Louise Dickson, Orta Doğu'daki bölgesel gerginliklerin BAE'de altyapının zarar görmesine neden olması ve Rusya'nın şubattan itibaren Yamal boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz göndermeyeceğini açıklamasıyla 2014'ten bu yana görülmemiş şekilde petrol fiyatlarının varil başına 90 dolara doğru yaklaştığını ifade etti.

Abu Dabi'deki petrol tesislerindeki hasarın çok ciddi olmadığını aktaran Dickson, "Ancak 2022'de bölgede daha da fazla arz kısıntısı yaşanabileceği endişelerini tetikliyor. Saldırı, bölgedeki jeopolitik riskleri artırıyor ve öngörülebilir gelecekte muhtemel bir ABD-İran nükleer anlaşmasının masada olmayabileceğine işaret ediyor." diye konuştu.

Piyasalar, bugün açıklanacak ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verilerine odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 88,64 ile 89,76 dolar aralığının direnç, 86,42 ile 85,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.