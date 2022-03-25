Petrol fiyatlarında son durum
25 Mart 2022 sabahına Brent Petrol hafif yükselişle başladı. Spot piyasada Brent petrol fiyatı 119,30 dolardan işlem görüyor.
Enerji Petrol 25.03.2022, 09:03
25 Mart 2022'de petrol güne hafif yükselişle başlayarak piyasada 119,30 dolardan işlem görüyor.
Brent petrol kaç dolar? 25 Mart 2022 brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.
Son günlerde 120 doların üzerindeki seyrini sürdüren Brent Petrol, dün kapanışı 119 dolar bandında yapmıştı.
8
açık
Günün Anketi Tümü