25 Mart 2022'de petrol güne hafif yükselişle başlayarak piyasada 119,30 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol kaç dolar? 25 Mart 2022 brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.

Son günlerde 120 doların üzerindeki seyrini sürdüren Brent Petrol, dün kapanışı 119 dolar bandında yapmıştı.