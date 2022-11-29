Petrol ithalatında artış

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylülde ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 4,96 artarak 2 milyon 984 bin 449 tona çıktı.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 4,30 düşüşle 905 bin 557 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, toplam ithalat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,16 artarak 4 milyon 348 bin 338 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 2 milyon 41 bin tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 1 milyon 76 bin tonla Irak ve 262 bin 293 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, benzin satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,95 artarak 307 bin 21 ton, motorin satışları yüzde 9,44 düşüşle 2 milyon 189 bin 885 ton oldu.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 6,98 azaldı ve 2 milyon 642 bin 196 ton olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı eylülde yüzde 54,9 artarak 377 bin 86 ton oldu.

Söz konusu dönemde denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 82,9 artışla 150 bin 79 ton olarak gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 0,49 artarak 126 bin 128 tona, motorin türleri ihracatı yüzde 32 artışla 234 bin 744 tona yükseldi.

Petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat ise yüzde 57,6 artarak 1 milyon 202 bin 847 ton olarak gerçekleşti.

Motorin türleri üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,41 azalarak 1 milyon 407 bin 980 ton, benzin türleri üretimi yüzde 5,07 artışla 461 bin 226 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 48,07 artışla 451 bin 831 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 5,89 artarak 133 bin 627 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 1,64 artışla 3 milyon 269 bin 84 tona çıktı.