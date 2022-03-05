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Petrol piyasası ulusal marker yönetmeliği değişti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) petrol piyasası ulusal marker yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Enerji Petrol 05.03.2022, 11:54
Petrol piyasası ulusal marker yönetmeliği değişti

EPDK'nin, Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bir takvim yılı içinde lisans sahipleri en fazla 12 kez marker taşıma işlemi gerçekleştirebilecek.

Taşıma talebi başvuruları değerlendirilirken, ilgili lisans sahibinin aylık ortalama ulusal marker kullanım miktarı, ulusal marker eklemesi yaptığı tesis sayısı ve bir yıl içinde yaptığı taşıma başvurusu sayısı dikkate alınacak.

#epdk #petrol piyasası ulusal marker yönetmeliği #değişiklik
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