Polonya, Rus petrolü almaya devam ediyor

Transneft'ten Rus haber ajansı TASS'a yapılan açıklamada, Kazakistan'dan 20 bin ton petrolün şubatta Almanya'ya sevk edilmesi için gerekli çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Sevkiyatın Drujba petrol boru hattı üzerinden gerçekleştirileceği bilgisine yer verilen açıklamada, sürecin artık Kazakistan tarafının inisiyatifinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Polonya'nın ise Rus petrolü almaya devam ettiğine işaret edilirken, ocak ayında bu ülkeye 500 bin ton Rus petrolünün sevk edildiği belirtildi.

Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna savaşı nedeniyle Rus petrolü alımını azaltmaya çalışırken, Rus enerji sektörüne yönelik de çeşitli yaptırımlar uyguluyor.

Drujba petrol hattı ise yaptırımların kapsamı dışarısında bırakılmıştı.