Rus devi Oteko Türkiye'den çekiliyor

Rusya’nın en önemli enerji şirketlerinden Oteko Group, Türkiye’deki operasyonlarını sona erdiriyor.

2012’de BP’den aldığı Petgaz’ın en önemli terminali olan Yarımca’daki LPG Dolum ve Depolama Tesisi’ni Yeniyurt Petrol Terminal AŞ adlı firmaya 2017’de satan Oteko Group, şimdi de şirketin kalanını devrediyor.

Rekabet Kurumu’na başvuran Oteko, Petgaz AŞ’yi Türk firması BDY Group’a satıyor. Anlaşma tamamlanırsa, Rus enerji devinin Türkiye’de önemli bir varlığı kalmıyor.

Oteko’nun sahibi Michel Litvak ile Rusya Devlet Başkanı Putin

Türkiye'deki ilk yeraltı depolama tankı

Bilindiği üzere Petgaz’ın Körfez ve Dörtyol’da bulunan iki adet LPG terminali ile Dörtyol'da ve İzmir Işıkkent'te iki tüp dolum tesisi bulunuyordu. Şirkete ait Yarımca tesisi, Türkiye’nin ilk yeraltı depolama tankı olma özelliğine sahipti.

2017’de Rus şirket, Yarımca’daki tesisini Yeniyurt Petrol adlı firmaya devretmişti. Şimdi de şirketin geri kalan varlıkları da Türk firmasına satılmış olacak. Oteko’nun sahibi Michel Litvak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığı ile biliniyor.

Kaynak: Kerim Ülker/Dünya