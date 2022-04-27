Nikolov, Rusya’nın bugünden itibaren Bulgaristan’a doğal gaz tedarikini kestiğini duyurduğunu bildirdi.

Bakanlar Kurulu toplantısından önce gazetecilere yaptığı açıklamada Nikolov, “Savaşta Rusya, doğal gazı siyasi ve ekonomik silah olarak kullanıyor.” dedi.

Bulgaristan adına doğal gaz ithalatı yapan Bulgargaz Holdinge gelen mektupla, ikmallerin Rusya’nın talep ettiği ruble olarak ödeme yapılmasına bağlandığı açıklandı.

Bakan Nikolov, Bulgargaz’ın Rusya ile anlaşmasında ödemelerin dolar olarak belirlendiğini ve bugüne dek titizlikle yapıldığını aktardı.

Ülkenin ulusal ekonomisinde kilit önem taşıyan hastane ve diğer işletmelere en az bir aylığına sıkıntısız ikmal sağlanacağını dile getiren Nikolov, bu süreçte Avrupa Komisyonunun yardımı ve alternatif kaynakları araştıracaklarını kaydetti.

Nikolov, “(Rusya ile doğal gaz konusunda yapılacak temaslarda) Bakan olduğum sürece Bulgaristan baskı altında, başı eğik olarak görüşme yapmayacak. Bulgaristan baskı altında taviz vermez ve satılmaz.” diye konuştu.

Nikolov ülkenin stratejik doğal gaz rezervlerinin saklandığı ve kriz döneminde kullanılabilecek Çiren deposunun doluluk oranının ise yüzde 18 dolayında olduğuna işaret etti.

Eski Bulgaristan Devlet Enerji Holdingi (BEH) Genel Müdürü İliyan Vasilev, yaptığı açıklamada, Rusya’nın doğal gaz tedariklerini kesmesini Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov’un bugün yapacağı Ukrayna ziyaretine bağladı.

Petkov, dörtlü iktidar koalisyonunda Ukrayna’ya silah desteği verilmesi konusunda yaşanılan görüş ayrılıklarını yatıştırmak için koalisyon ortaklarından oluşan bir heyetle Kiev’i ziyaret ederek Ukrayna’nın sahip olduğu olası silah ve diğer yardım ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek istediğini açıklamıştı.

Koalisyon ortaklarından komünist kökenli ve Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) lideri Korneliya Ninova ise tek bir merminin Ukrayna’ya yollanması durumunda koalisyondan ayrılacaklarını bildirmişti. Ninova, Petkov’un Ukrayna’ya götüreceği heyette BSP’li temsilci olmayacağını da söylemişti.