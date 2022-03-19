Rusya'nın komşu ülkelere yönelik askeri hamlelerinin zamanlaması tartışılıyor

Rusya'nın dış politikadaki saldırgan adımlarının, petrol fiyatlarının arttığı dönemlere denk gelmesi dikkati çekiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ukrayna'da başlayan savaşla birlikte Rusya'nın dış politikada attığı adımlar tekrar dünya gündemine oturdu.

Moskova'nın komşu ülkelere yönelik askeri hamlelerin zamanlamasında, bunları finanse edecek altyapıyı oluşturabilmek için enerji fiyatlarının yüksek olduğu dönemleri seçtiği algısı oluşuyor.

Rusya ile Gürcistan arasında Ağustos 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Brent türü ham petrolün fiyatı Temmuz 2008'de varil başına 147,5 dolara çıkarak tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Rusya'nın petrol fiyatlarının yüksek olduğu dönemde bir diğer dış politika hamlesi de Mart 2014'te Kırım'ı ilhak etmesiydi.

Bu dönemde Brent petrolün fiyatı varil başına 106 dolardan işlem görüyor ve dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından Rusya'nın bütçesine önemli bir katkı sağlıyordu.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile petrol fiyatı daha da arttı

Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı savaşın da yine petrol fiyatlarının yüksek seyrettiği bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Kovid-19 salgınının başlangıç döneminde petrol talebindeki hızlı düşüş nedeniyle fiyatlarda yaklaşık 2 yıl önce hızlı bir düşüş yaşanmış, Batı Teksas türü (WTI) petrolün fiyatı kısa bir dönem için sıfırın altına düşmüştü. Fiyatlar, salgının etkilerinin azalması sonrası ekonomilerin tekrar canlanmasıyla birlikte arzın talebi karşılayamaması nedeniyle hızlı bir yükseliş dönemine girmişti.

Rusya'nın Ukrayna saldırısından bir gün önce Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar bandında işlem görürken, 24 Şubat'ta 98,08 dolara, 7 Mart’ta ise 130,71 dolara yükselmişti. Böylece Brent petrolün varil fiyatı, Temmuz 2008'den bu zamana kadarki en yüksek seviyesini gördü.

Petrol ihracatı Rusya'nın bütçesinde önemli paya sahip

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Rusya'nın petrol ihracatından elde ettiği gelir 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 51,8 artarak 110 milyar dolara çıkmıştı.

Ülkenin petrol ihracatı geliri ocakta ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62 artarak 10,1 milyar dolara, bir başka deyişle günlük yaklaşık 350 milyon dolara yükselmişti.

Rusya'nın ihracatı geçen yıl 490 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, 110 milyar dolarla petrol, 69 milyar dolarla da petrol ürünleri, ihracatın yüzde 35,5'ini oluşturdu.