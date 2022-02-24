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Rusya-Ukrayna krizi gaz fiyatlarını yüzde 60 artırdı

Avrupa'da gaz fiyatları Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği operasyonla yüzde 60'ın üzerinde artış gösterdi.

Enerji Petrol 24.02.2022, 19:41
Rusya-Ukrayna krizi gaz fiyatlarını yüzde 60 artırdı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 60'dan fazla artış kaydetti.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 88 avrodan kapanmıştı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 88 avrodan kapanmıştı.

Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı bugün TSİ 18.40'da 144 avroyu gördü. Böylece Avrupa'da doğal gaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 60'ın üzerinde yükseldi.

İngiltere'de vadeli kontratlarda da artış yüzde 60'ın üzerine çıktı.

Doğal gaz fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonunun gaz tedarikine yönelik endişeleri artırması nedeniyle yükseliyor.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

Kaynak: AA
#rusya ukrayna krizi #gaz fiyatları
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