Rüzgarda 18 arazi YEKA olarak belirlendi
21 ildeki 18 arazi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan edildi.
Enerji Petrol 26.11.2022, 09:48
Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Adıyaman, Amasya, Ankara, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Çorum, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Karaman, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Samsun, Sivas, Siirt, Tokat, Trabzon ve Yozgat illerinde rüzgar enerjisine dayalı 18 YEKA belirlendi.
Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve kroki bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.
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