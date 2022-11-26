Rüzgarda 18 arazi YEKA olarak belirlendi

Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman, Amasya, Ankara, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Çorum, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Karaman, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Samsun, Sivas, Siirt, Tokat, Trabzon ve Yozgat illerinde rüzgar enerjisine dayalı 18 YEKA belirlendi.

Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve kroki bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.