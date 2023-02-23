Savaş, Almanya’da enerji fiyatlarını yükseltti

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası ülkede enerji ürünlerine ilişkin fiyat artışları verilerini açıkladı.

Buna göre, savaştan sonra Almanya’nın enerji ithalatı daha pahalıya mal olurken, üreticilerin satış fiyatlarında yüksek artışlar yaşandı.

Enerji ürünlerinde genel üretici fiyatları, son dönemdeki enerji maliyetlerindeki düşüş eğilimine rağmen ocakta 2021'nin aynı ayına göre yüzde 32,9 arttı.

Öte yandan, aynı dönemde en yüksek fiyat artışları yüzde 50,7 ile doğal gaz ve yüzde 27,3 ile elektrikte gerçekleşti. Kalorifer yakıtı ve motor yakıtları gibi madeni yağ ürünleri ise ocakta yüzde 12,6 artış gösterdi.

Savaş sonrası Almanya'da enerji krizi

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası arz yönlü belirsizlikler ve AB'nin Rus enerji ürünlerine uyguladığı ithalat ambargoları Almanya'daki enerji piyasalarında dengesizliklere yol açmıştı.

Almanya, savaş sonrası Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya kaldı.

Ayrıca Batı'nın yaptırımlarıyla ile Alman hükümeti Rusya'dan milyarca dolar tutarındaki petrol ithalatını da büyük oranda sonlandırmıştı. AB yaptırımları kapsamında, 2023'ten itibaren Rus ham petrolü alımını da tamamen durduracağını açıklamıştı.

Berlin, Enerji Güvenliği Yasası'nda da değişiklik yaparak Rus petrol şirketi Rosneft'in iki yan kuruluşunu kamulaştırmıştı.

Almanya, Rusya-Ukrayna Savaşı ile yaşanan enerji krizi karşısında geçmişte soğuk bakılan ve kullanımına son verilmesi planlanan kömüre ve nükleer enerjiye yönelmişti. Ülke 14 termik santral ünitesini yeniden çalıştırırken 3 üniteyi de acil durumlarda faaliyete hazır konuma getirmişti.

Berlin, kış mevsiminde olası bir enerji sıkıntısına karşı daha önce kapanması planlanan 3 nükleer santralin acil durum rezervi olarak beklemede tutulmasına da karar vermişti.

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel'e göre, Almanya, toplam 268,1 milyar avro ile Avrupa ülkeleri arasında enerji krizine karşı en fazla kaynak ayıran ülke oldu. Ülke de enerji krizine karşı mali tedbirlerin milli gelire oranı da yüzde 7,5’sine karşılık gelmişti.