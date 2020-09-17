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Sondaj ve sismik araştırma yapan gemilere Deniz Kuvvetleri refakat ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de araştırmalarını sürdüren sondaj gemileri ile sismik araştırma gemisine koruma ve refakat görevlerine devam edildiğini açıkladı.

Sondaj ve sismik araştırma yapan gemilere Deniz Kuvvetleri refakat ediyor

Sondaj ve sismik araştırma yapan gemilere Deniz Kuvvetleri refakat ediyorMilli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de araştırmalarını sürdüren sondaj gemileri ile sismik araştırma gemisine koruma ve refakat görevlerine devam edildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Asil milletimize yeni müjdeler vermek için araştırmalarına devam eden Fatih Sondaj Gemisi'ne Karadeniz'de, Yavuz Sondaj Gemisi'ne ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'ne de Doğu Akdeniz'de koruma ve refakat görevlerini etkin ve kararlı bir şekilde sürdürüyoruz." ifadesi kullanıldı.

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