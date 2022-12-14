Suudi Arabistan: Dünyanın ilk mavi amonyak sevkiyatı Güney Kore'ye ulaştı

Gemi, geçtiğimiz Kasım ayında el Cübeyl’deki Kral Fahd Sanayi Limanı'ndan yola çıkarak bugün Güney Kore'nin Ulsan kentine ulaştı. Temiz mavi amonyak, geleneksel gri amonyağa düşük karbonlu bir alternatif.



Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman daha önce yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın, Aramco ve SABIC arasında bu alanda işbirliği yaparak 2030 yılına kadar dünyanın en büyük temiz hidrojen ürünleri ihracatçısı olmayı hedeflediğini ifade ederek, ülkesinin devasa doğal gaz rezervlerine ve rekabetçi bir maliyetle temiz hidrojen üretme kabiliyetini artıran ve daha sonra amonyağa dönüşümünü kolaylaştıran bol miktarda yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip olduğunu dile getirdi.



SABIC Agri-Nutrients Company CEO'su Mühendis Abdurrahman Şemseddin, şirketin düşük karbonlu çözümler sunarak müşterilere kazanç sağlamaya devam etme konusundaki istekliliğini vurgulayarak, sürdürülebilirliği artırmak için inovasyon hızının artırılmasını gerektiren iklim değişikliği ve sera gazı emisyonları ile ilgili küresel endüstrinin mevcut zorluklarına ayak uydurma konusuna değindi. Şemseddin, temiz (mavi) amonyak sevkiyatının LOTTE Fine Chemical’a teslim edilmesiyle temsil edilen bu tarihi başarının, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerini yansıttığını aktardı.



Öte yandan Lotte Fine Chemical Company CEO'su Yong Moon Kim, sevkiyatın amonyak üretiminde yeni bir aşamanın temellerini atmaya yardımcı olacağını dile getirerek, şirketin Güney Kore'yi Asya'da temiz bir enerji merkezi haline getirme çabalarına devam edeceğini söyledi.

Şarku’l Avsat