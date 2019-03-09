Suudi Arabistan Kızıldeniz'de gaz sahası keşfetti

Suudi Arabistan Enerji Bakanı, Al-Arabiya TV kanalına yaptığı açıklama, Kızıldeniz’de doğal gaz kaynağı bulduklarını söyledi.

Bakan Khalid Al-Falih verdiği demeçte “Haliç'te Kızıl Deniz'de çok büyük miktarda gaz bulundu” dedi.

Enerji Bakanı ayrıca Suudi Suudi Aramco'nun, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Güney Afrika'daki petrokimya endüstrisinde bir dizi sıvılaştırılmış doğal gaz projesine yatırım yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz Mart ayında Suudi Aramco, Kızıldeniz'de gaz aramak ve krallığın kuzeyinde gaz çıkarmak için Hollanda ile ilk anlaşmasını imzaladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'ne göre, Suudi Arabistan’ın 2017’deki doğal gaz rezervleri 303 trilyon fit küp ve Rusya, İran ve Katar’ın ardından dördüncü sırada.

Kaynak: www.dunyabulteni.net