Suudi Arabistan ve Hindistan anlaştı: Deniz altına 1600 kilometrelik enerji hattı döşenecek

Suudi bakanla Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, Petrol Bakanı Hardeep Singh ve Elektrik Bakanı Raj Kumar Singh arasında Yeni Delhi'de yapılan görüşmelerde, iki ülke arasında deniz altından 1600 kilometrelik bir enerji hattı kablosu döşenmesi konusu görüşüldü.

Suudi uzmanların üç yıldır üzerinde çalıştığı projenin maliyeti 15 ila 18 milyar doları bulabilir. Suudi Arabistan'ın Yeni Delhi'deki büyükelçiliğinden yetkililer, Hindistan'ın önde gelen holdingleri Tata Group, Reliance Industries, JSW, Sterlite Power ve Adani ile görüşmeler yürütüyor.

İki ülkenin güneşten ve rüzgardan elde edeceği yenilenebilir enerjinin daha verimli hale getirilmesine hizmet edecek projenin fizibilite bulgularına göre, iki yönlü enerji akışı kapasitesinin en az 10 gigawatt olması gerekiyor.

Konu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin kasımda Yeni Delhi'de yapacağı görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.

Suudi Kamu Yatırım Fonu yetkilisi Enşuman Mişra, ziyaretle ilgili şöyle dedi:

Hindistan ve Suudi Arabistan birbirine benzeyen, genç nüfusa sahip ve hızla büyüyen ekonomiler. Patlama yaşayan Körfez ile canlı Hindistan'ın el sıkışması, Başbakan Modi ve Suudi Veliaht Prensi küresel sahnenin ortasına geçirir. Krallığın alüminyuma, çeliğe ve inşaat malzemelerine ihtiyacı var. Hindistan ise ucuz petrola ve ucuz elektriğe muhtaç.

Bu projeye ileride Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katılması muhtemel.

Projenin esin kaynağı, Britanya'yla Norveç arasında rüzgar enerjisi ve hidroelektrik santral ürünü elektriğin taşınması için deniz altından geçirilen 800 kilometrelik kablo ağı. Yunanistan'la Mısır arasında da Avrupa Birliği'nin desteğiyle benzer bir proje planlanıyor.

Petrol devi Suudi Arabistan enerji sektörünü çeşitlendirmek için özellikle güneş enerjisi potansiyelini değerlendirmeye yönelik projeler geliştiriyor.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar eylülde Arab News'a verdiği demeçte şöyle demişti:

Hindistan ve Suudi Arabistan büyük ekonomiler ve küresel ekonominin şekillendirilmesinde önemli rol oynuyorlar.

Jaishankar, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yıllık 43 milyar dolara yaklaştığını sözlerine eklemişti.

Kaynak: Independent Türkçe