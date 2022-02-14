Tacikistan'la Özbekistan arasında elektrik satışı anlaşması

Tacikistan, bu yıl komşusu Özbekistan'a 1,4 milyar kilovatsaat elektrik ihraç edecek.

Barki Tajik (Tacik Elektrik) Devlet İşletmesi Genel Müdürü Mahmadumar Asazade, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin bu yıl komşu Özbekistan'a yapacağı elektrik sevkiyatına ilişkin taraflar arasında bir anlaşmanın imzalandığını belirtti.

Asazade, bu çerçevede Tacikistan'ın yaz aylarında Özbekistan'a 1,4 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi satması konusunda tarafların anlaştığını, buna göre 1 kilovatsaat elektrik için Özbekistan'ın 2 cent ödeyeceğini aktardı.

Asazade ayrıca, elektrik fiyatının düşük olmasının Tacikistan'daki termik santral için Özbekistan'ın düşük fiyattan tedarik edeceği doğal gaz tarifesiyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Geçen sene 20,6 milyar kilovatsaat elektriğin üretildiği Tacikistan, Özbekistan'a sattığı 1,1 milyar kilovatsaat elektrikten 23 milyon dolar gelir elde etmişti.

Kış aylarında elektrik sorunu yaşayan Tacikistan, yaz aylarında dağlarda ırmaklarda kurulan hidroelektrik santrallerde üretilen elektriği komşu Afganistan ve Özbekistan'a ihraç ediyor.