'Tembek' isimli LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 30 Temmuz'da Katar'dan ayrılan LNG gemisi saat 07.00'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
Toplam 211 bin 885 metreküp kapasiteli Marshall Adaları bayraklı gemi, 2007'de inşa edilmişti
Katar'ın Ras Laffan Limanı'ndan yola çıkan 'Tembek' isimli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi bu sabah Türkiye'ye giriş yaptı.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 30 Temmuz'da Katar'dan ayrılan LNG gemisi saat 07.00'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
Toplam 211 bin 885 metreküp kapasiteli Marshall Adaları bayraklı gemi, 2007'de inşa edilmişti