banner39

TRT payıyla Enerji Fonunun karşılığı 3 milyar lira

Enerji Bakanı Dönmez, "Önümüzdeki dönem faturalardaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız" açıklamasında bulundu.

Enerji Petrol 09.11.2021, 14:17
TRT payıyla Enerji Fonunun karşılığı 3 milyar lira

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz'deki keşiflerimizin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün sayıyoruz. Önümüzdeki dönem faturalardaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

banner53
#TRT Payı #fatura
Yorumlar (0)
17
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?