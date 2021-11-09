TRT payıyla Enerji Fonunun karşılığı 3 milyar lira
Enerji Bakanı Dönmez, "Önümüzdeki dönem faturalardaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız" açıklamasında bulundu.
Enerji Petrol 09.11.2021, 14:17
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz'deki keşiflerimizin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün sayıyoruz. Önümüzdeki dönem faturalardaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız" ifadelerini kullandı.
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