TÜPRAŞ'tan 10 milyar dolarlık yatırım hedefi

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, düzenlediği basın toplantısında, şirketin "Enerjimiz Geleceğe" sloganıyla kurguladığı Stratejik Dönüşüm Planı'nın detaylarına ilişkin bilgi verdi.

İlk aşama olarak Tüpraş'ın üretim faaliyetleri kaynaklı emisyonlarını 2030'da 2017'ye göre yüzde 27, devam eden yatırımlarla da 2035'te yüzde 35 azaltmayı hedeflediğini belirten Yelmenoğlu, "2050 itibarıyla ise karbon nötr olarak faaliyetlerimize devam etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Yelmenoğlu, yeni dönemde sürdürülebilir rafinaj, biyoyakıtlar, sıfır karbonlu elektrik ve yeşil hidrojene odaklanacaklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Güçlü kasımız olan rafinaj, dönüşümümüzün de temel lokomotifi olacak. Enerji verimliliği, modernizasyon, karbonsuzlaştırma ve katma değerli ürün üretimi projeleri için 2035'e kadar yaklaşık 2,3 milyar dolarlık yatırım harcaması gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Rafinajın, 2030 yılına kadar faaliyet karımızın yüzde 90'ını, 2030 ile 2035 arasında ise yüzde 70'ini oluşturacağını öngörüyoruz. Rafinajdan elde edeceğimiz kaynağın büyük bir kısmını yeni alanlara ve karbon ayak izimizi azaltmaya aktarırken aynı zamanda geçmişten beri sürdürdüğümüz yüksek temettü dağıtma politikamızı da devam ettirmeyi hedefliyoruz. Sıfır karbonlu elektrik yatırımlarımızla, öncelikle kendi sahalarımıza ve çoğunlukla yeşil hidrojen üretimine odaklanacağız. Kuracağımız tesislerde üreteceğimiz elektriğin büyük bir kısmını yeşil hidrojen üretimi için kullanacağız. Aynı zamanda, tüketiciye sıfır karbonlu elektrik sağlamak amacıyla da elektrik satışı yapmayı planlıyoruz. Elektrik yolculuğumuzda üretim ve olası satın alımlarla 2030'da yaklaşık 1 gigavat, 2035'de ise 2,5 gigavat kurulu güce ulaşarak sıfır karbonlu elektrik alanında lider firmalardan biri olmayı hedefliyoruz. Hidrojen, zaman içinde sadece üretim süreçlerimizdeki bir girdi olmaktan çıkıp ana ticari ürünlerimizden biri olmaya başlayacak."

Tüpraş'ın söz konusu plan kapsamında her yıl ortalama 350 milyon dolar yatırım planladığını bildiren Yelmenoğlu, "2035'e kadar yaklaşık 5 milyar dolar, 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu ve rafinaj sektöründeki ilk üreticisi olan Tüpraş, 2006'da Koç Holding bünyesine katılmasından bu yana yaklaşık 7 milyar dolar tutarında yatırım gerçekleştirdi.