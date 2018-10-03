Türk Akımı'ndan Norveçli firmaya transfer

Türk Akım Boru Hattı Projesi Kamu İlişkileri Koordinatörü Dr. Cenk Pala, Norveç'in enerji şirketi Equinor'un, Türkiye Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu.

Halen Trakya bölgesindeki iki sahada lisans üzerinden ortaklığı bulunan Equinor'un, bu sahalarda yapacağı sondaj ve üretim gibi çalışmalarla doğru orantılı olarak meydana gelebilecek genişlemeleri, Türkiye Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Pala yönetecek.

Uluslararası arenada doğalgaz, petrol ve yenilenebilir enerji alanlarında büyümeye devam eden Norveçli şirket, bu yılın mayıs ayında Statoil olan ismini Equinor olarak değiştirmişti.

Dr. Cenk Pala Kimdir?

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde, yüksek lisans ve doktora eğitimini ise Hacettepe Üniversitesinde tamamlayan Dr. Pala, 1997 yılında Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinde çalışmaya başladı.

Geçen yıl şubat ayından itibaren TürkAkım Boru Hattı Projesi'nin yapımı için kurulan Gazprom'un iştiraki South Stream şirketinde, Kamu İlişkileri Koordinatörlüğünü üstlenen Dr. Pala evli ve 2 çocuk babası.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 11:00