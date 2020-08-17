Türkiye'den yatırımcı şirket, Taşkent yakınlarında termik santral kuracak

Türk şirketi "Aksa Enerji Üretim A.Ş." Taşkent bölgesinde 240 MW kapasiteli bir kombine çevrim elektrik santralinin inşasına yatırım yapıyor.

Doğrudan yabancı yatırım açıklanmadı. Yatırımcı, tüm vergiler ve zorunlu ödemeler ödendikten sonra yurt dışında banka hesabı açma ve Özbekistan'da açılmış hesaplardan kendisine para aktarma hakkına sahiptir. Bir ay içinde, yatırımcıya proje süresince gerekli arsa tahsis edilecektir. Nesnenin tam konumu henüz açıklanmadı.

JSC "Özbekistan Ulusal Elektrik Şebekeleri" proje için gerekli olan doğal gaz ve teknik su tedarikçisi olarak görev yapacak. Bir istisna olarak, yabancı para birimine bağlı, cezbedilen yabancı yatırımlar çerçevesinde, şirketlerin Özbekistan'da satılan iş ve hizmet malları için fiyat belirlemelerine izin verildi.

Kaynak: centralasia