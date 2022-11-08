Türkiye'nin 3. nükleer santrali için Trakya'da yer tespiti yapılıyor

Dönmez, TRT Haber'de katıldığı programda, Türkiye'nin dünyadaki emsal merkezlere göre kaynak çeşitliliği açısından en zengin ülkelerden olduğunu söyledi.

Farklı ülkelerin Türkiye'den gaz alma taleplerinin olduğuna işaret eden Dönmez, "Kazan-kazan mantığında herkesin uzlaşabildiği, şeffaf bir pazar oluşturma hedefimiz var. Yıl sonuna kadar kendi haritamızı çıkaracağız. Ocak, şubat gibi kaynak ülkeleri ve kullanıcı ülkeleri bir araya getirmek suretiyle pazarın işletilmesi için gerekli olan görüşleri alacağız ve bunları hızlıca devreye koyacağız." diye konuştu.

Dönmez, son günlerde enerji diplomasisi kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve Endonezya'nın aralarında bulunduğu ülkeleri ziyaret ettiklerini anımsatarak, "Üçüncü ülkelerle beraber çalışılabilir. Afrika başta olmak üzere pek çok ülkede bizim denizdeki operasyon kabiliyetimizi artırmaktan dolayı teklif geliyor. Cezayir'le görüşmemiz olacak, onlar da bizi davet ettiler. Bu ülkelerle bir karşılıklı iş birliğini masaya yatırdık, en kısa sürede meyvelerini alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Nükleer enerjinin gelecek dönemde Avrupa'nın ve gelişmiş birçok ülkenin temiz enerji kaynağı olarak öne çıkacağına dikkati çeken Dönmez, "Akkuyu'da çalışmalar devam ediyor. Orada 4 santral yapıyoruz. 4 reaktör 4 santral demek. İlk reaktörü önümüzdeki yılın sonuna doğru işletmeye alacağız. Birer yıl arayla diğer reaktörleri devreye alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, Akkuyu ile başlayan Türkiye'deki nükleer enerji santrallerinin Sinop ve Trakya ile devam edebileceğini belirterek, "Buralarda çalışmaları devam ettireceğiz. Türkiye'nin enerji talebini planlama çalışması yapıyoruz. Trakya'da yer tespiti çalışmaları devam ediyor. Biz yer tespitlerini yaparak muhtemel nükleer projelerin lokasyonlarını vermiş olacağız." diye konuştu.

Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında çalışmaların devam ettiğini belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Denizdeki boru hattı çalışmaları yüzde 97 tamamlandı. Önümüzdeki hafta içerisinde kablolama çalışmalarını tamamlayacağız. Hedefimiz 10 üretim tesisi açmaktı, 9'u tamamlandı. Mart sonuna kadar ilk gazı sisteme vereceğiz. Herkes mutfağında bunu kullanabilir hale gelecek. Karadaki çalışmalar devam ediyor. BOTAŞ oradan çıkan gazı şebekeye bağlayabilmek için boru hattı çalışması yapıyor, o da bu ay içerisinde tamamlanacak."

Dönmez, sahada yeni keşif olabileceğine işaret ederek, "Sakarya gaz sahası ve Amasra'da uluslararası firmalara sahanın rezerv değerlendirmesini yapan bir çalışma yürütüyoruz. Şu anda gelen öncü bilgiler oradaki mevcut rezervin daha yukarı yönlü güncelleneceği şeklinde. Yeni keşiflerle artış olabilir, hem de mevcut sahadaki yeni değerleme çalışmalarıyla artış olabilir." ifadelerini kullandı.

Elektrikli araçlar konusunda toplam 3 bin 640 şarj istasyonunun devreye alındığını aktaran Dönmez "Burada ideal nokta şu: Şehir içlerinde 25 kilometrelik alanda en az bir istasyon, şarj noktası. Şehirler arasında yerleşimin yoğun olmadığı yerlerde de 50 kilometrelik alanda bir şarj istasyonuna ihtiyaç var. Tüm çalışmalarımız da bu yönde gidiyor." diye konuştu.

Dönmez, elektrikli araçların bir akıllı cihazın ötesinde elektrik depolama maksadıyla da kullanabileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İleride belki bu araçlar, bataryaları üzerindeyken başka amaçlarla da kullanılabilir. Bunun da çalışmalarını yapmamız lazım. Sizin elinizde aslında sadece araç yok. O araçla belki de 50 kilovat ile 100 kilovat arası depolanmış bir elektriğiniz de var. Siz sistemde ihtiyaç olduğunda bu aracınızla elektrik de satabileceksiniz."

Bakanlığın bu alanda bir teknik çalışma yürüttüğüne değinen Dönmez, "Biz lisanssız elektrik üretimi yaptırıyoruz. Evlerinizde, iş yerlerinizde, çatılarınızda var. Bu arabalar çoğaldıkça elektrik depolama hizmeti yapmak suretiyle bunu da sağlayabileceksiniz. Dolayısıyla sistem dengesini çok daha stabil hale getirmiş olacağız." dedi.