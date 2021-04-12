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Türkiye ve Libya enerjide iş birliğini artıracak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya ile petrol ve doğal gaz başta olmak üzere iş birliğini geliştirme kararı aldıklarını duyurdu.

Enerji Petrol 12.04.2021, 12:57
Türkiye ve Libya enerjide iş birliğini artıracak

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya Milli Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanı Sayın Muhammed Ahmed Oun ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Petrol ve doğal gaz başta olmak üzere iş birliğimizi geliştirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

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#enerji
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