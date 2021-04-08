Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesi yükseldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin, yenilenebilir enerji kurulu gücüyle geçen yıl dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sıraya yükseldiğini belirterek, "YEKDEM'in son 10 yılında sağlanan destek 27 milyar dolar. Bu desteği yatırımcılara karbon emisyonlarını azaltmalarını için sağladık." dedi.

Bayraktar, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen "İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Sektörünün Dönüşümü" başlıklı çevrim içi toplantıda, Türkiye'nin enerji sektöründe son 20 yılda arz güvenliği, rekabetçilik ve sürdürülebilirlik konusunda büyük başarı elde ettiğini söyledi.

Elektrik kurulu gücünün 100 bin megavata yaklaştığını anımsatan Bayraktar, sektörün yeni bir döneme evrildiğini ve bu dönemde farklı zorlukların ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Bayraktar, Türkiye'nin bu dönemde de yeni bir başarı hikayesi yazması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sektörün yapısına ve dinamizmine baktığımızda bu dönemde yeşil ekonomiye geçişi de başaracağız. Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele ve arz güvenliğini birlikte götürebilmek için yoğun bir çaba içinde. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının yeni raporuna göre, Türkiye yenilenebilir enerji kurulu gücüyle geçen yıl İngiltere'yi geçerek dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sıraya yükseldi. Bunlar büyük bir mücadele ve milyarlarca dolarlık yatırımla oluyor. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında sadece geçen yıl 6 milyar dolar, yenilenebilir enerjiyi desteklemek için sağladık. YEKDEM'in son 10 yılında sağlanan destek 27 milyar dolar. Bu desteği yatırımcılara karbon emisyonlarını azaltmalarını için sağladık."

Bayraktar, Türkiye'nin, Paris Anlaşması'nda adil bir şekilde konumlandırılmadığını ve bu hatanın düzeltilmesi gerektiğini dile getirdi.

AA