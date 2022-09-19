UEA fosil yakıt üretimine ilişkin dünyanın ilk veri tabanını açıkladı

Dünyanın fosil yakıtlarına ilişkin bütün veriler ilk kez bir araya getirildi, kullanım miktarları ve rezervler ortaya konuldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun öncelikli olarak ele alacağı üç konudan biri olan iklim değişikliği görüşmelerinin hemen öncesinde Uluslararası Enerji Ajansı ile bağlantılı bir kuruluş dünyadaki fosil yakıtların haritasını çıkardı.

Dünyada ilk kez gerçekleştirilen çalışmayla bu yakıtların üretimleri, rezervleri ve atmosfere saldığı gazlarla ilgili bütün veriler bir araya getirildi.

ABD ile Rusya başka ülkelerin fosil kaynaklarını tüketiyor

Carbon Tracker adlı kuruluşun raporuna göre, 89 ülkede 50 binden fazla petrol, doğal gaz ve kömür yatağı bulunuyor.

Bu fosil yakıtların hangi rezervlerde ne kadar üretildiği, bu üretilen yakıtların atmosfere hangi miktarlarda gaz salınımını gerçekleştirdiği veri tabanında ayrıntılı olarak yer alıyor.

Buna göre, ABD ile Rusya kendi kaynaklarını kullanmak yerine başka ülkelerin fosil kaynaklarını tüketiyor.

Rezervlerin tamamını kullanacak zaman yok

Veri tabanında verilere ilişkin analizler de bulunuyor. Bu veriler sayesinde hükümetlerin karbon salınımlarını azaltmak için daha sağlıklı ve güçlü politikalar üretebileceği düşünülüyor.

Uzmanlar ise zamanın artık tükendiği, dolayısıyla dünyanın söz konusu rezervlerin tamamını kullanmaya gücünün kalmadığı görüşünde.