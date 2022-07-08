Yunanistan ile Bulgaristan arasındaki doğal gaz boru hattı açıldı

“Interconnector Yunanistan-Bulgaristan” (ILG) adını taşıyan doğal gaz boru hattı bugün Gümülcine’de düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İki ülke dışında Avrupa Birliği'nin (AB) gelecekteki enerji politikası için stratejik açıdan büyük önem taşıyan bu hattın faaliyete geçmesi, üye ülkelerin Rus doğal gazına bağımlılığını düşürme konusunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Rus doğal gazına bağımlı olan Bulgaristan'a Gazprom'un nisan ayında sevkiyatı kesmesinin ardından söz konusu doğal gaz boru hattı Sofya için çok daha fazla önem kazandı.

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, bugünkü törende yaptığı konuşmada hattın faaliyete geçirilmesinin “tarihi bir adım” olduğunu bildirdi.

Projenin hayata geçirilmesinden dolayı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in verdiği desteğe teşekkür eden Petkov, bu doğalgaz boru hattının bölge ülkelerinin "enerji bağımsızlığı çabalarına önemli katkı vereceği” görüşünü dile getirdi.

Petkov, "Önümüzdeki haftalarda bu doğalgaz boru hattına Azeri gazı pompalanacak ve Rus doğalgazının kesilmesinden doğan talep bu şekilde karşılanacak” dedi.

Yunanistan’ın kuzeydoğusundaki Gümülcine ile Bulgaristan’ın iç bölgelerinde yer alan Stara Zagora kentleri arasında döşenen 182 kilometre uzunluğundaki ILG, bu iki ülkeyle birlikte diğer kurulacak bağlantılarla birlikte komşu ülkelere de doğal gaz akışını sağlayacak

2009 yılında başlaması beklenen projenin inşaatına 10 yıl gecikmeyle 2019 yılında start verilmişti.

Boru hattı Bulgaristan'ın Yunanistan üzerinden gelen Azeri gazını, Batı Avrupa'ya taşımayı hedefleyen Tanap/Tap doğalgaz boru hattına bağlanmasına olanak verecek.

ILG ayrıca Yunanistan’ın kuzey doğusundaki Dedeağaç kentinde kurulacak terminalle, Cezayir ve Katar’dan gelecek doğal gazın sevkiyatında da önemli rol oynayacak.

Yunanistan, Bulgaristan ve AB’nin 220 milyon euro harcayarak inşa ettiği ILG sayesinde yılda 3 milyar metreküp gaz taşınacak ve gerekirse bu miktar 5 milyar metreküpe çıkartılacak.

AB, ILG gibi Avrupa’nın doğusunda birbirleriyle bağlantılı ilave 8 hat daha inşa etmeyi planlıyor. Bu sayede Ukrayna’dan Avusturya’ya kadar uzanan coğrafyada Rus gazına olan bağımlılığın gelecek 5 yılda tamamen sonlanması öngörülüyor.

Rusya, nisan ayında ruble ile ödemeyi reddettikleri gerekçesiyle Bulgaristan ile birlikte Polonya ve Finlandiya’ya giden doğal gazı kesmişti.

Kaynak: Euronews