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Engizisyon mahkemeleri nasıl yargılama yapıyordu?

GENEL 22.06.2021, 12:23
Engizisyon mahkemeleri nasıl yargılama yapıyordu?
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Engizisyon Mahkemesi'nce mahkûm edilen Galile, Kopernikçi görüşlerini ve Dünya'nın döndüğüne ilişkin tezini inkar etmek zorunda kaldı.