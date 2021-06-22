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Engizisyon mahkemeleri nasıl yargılama yapıyordu?
GENEL
22.06.2021, 12:23
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Engizisyon Mahkemesi'nce mahkûm edilen Galile, Kopernikçi görüşlerini ve Dünya'nın döndüğüne ilişkin tezini inkar etmek zorunda kaldı.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#barış pınarı harekatı
#Arakan Ulusal Partisi
#somalil
#Osmaniye DHKP-c
#Kanada sığınmacı
#yemen savaş mağdurları
#Saadet Partisi Genel Başkanı Kamalak
#Beyaz Saray
#mısır stk
#Çin sınır
#Bağlılık Aslı
#Batman gösteri
#sürecek
#gaziantep emiri
#araştırma
#almanya çifte vatandaşlık
#İş uyuşmazlıkları
#John Kerry Ürdün ziyareti