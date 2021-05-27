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Erdoğan'ın çok az bilinen fotoğrafları
GENEL
27.05.2021, 10:21
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Recep Tayyip Erdoğan
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#emine erdoğan
#corona virüsü
#koronavirüs
#türk
#Sütçü İmam Maraşta ilk kurşunu attı
#Tepki
#Aranan Şahıslar
#Filipinler NPA
#Bulgaristan Mahkemesi
#skylark
#Yeniçeriler
#sarı yelekliler
#Kuzey Kore
#Asım Gültekin Dergicilik Okulu
#Mısı
#İngiltere TOMA
#İngiliz askerleri erkeklik
#Protestanlık hareketinin başlaması
#evde kalma
#ihh hopa saldırı