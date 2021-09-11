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Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ni gezdi
GENEL
11.09.2021, 17:24
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı süren Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#bahreyn eylem
#Sağlık Bakanlığı
#hdp selahattin demirtaş
#iran ırak
#gizli belgeler
#hamas yermük
#hasan ahund
#gezi park
#hürmüzboğazı
#MEBden valililere uyarı
#hüseyinyıldırım
#halep sivil
#mevlüd çavuşoğlu
#gmo
#humus ateşkes
#iran ispanya petrol
#insan hakları okulu
#Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşcı