banner39

Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ni gezdi

GENEL 11.09.2021, 17:24
Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ni gezdi
1/16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı süren Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu.