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Eski elektronik eşyaları kullanarak köy okulları için bilgisayar yapıyorlar
GENEL
27.07.2021, 18:27
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İstanbul'da bir sosyal girişim tarafından yürütülen "Köy Okullarına Bilgisayar Projesi" ile isteyenler evlerinde ve iş yerlerinde atıl durumda bulunan bilişim ekipmanlarını ve ev aletlerini bağışlayabiliyor.
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#İsrail
#iran
#filistin
#Türkiye
#fransa
#AB
#kovid19
#koronavirüs
#rusya
#corona virüsü
#aşı
#Erdoğan
#seçim
#Rûdaw
#salgın
#Almanya
#fesih
#Trabzon
#itlaf
#ithalat