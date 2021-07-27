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Eski elektronik eşyaları kullanarak köy okulları için bilgisayar yapıyorlar

GENEL 27.07.2021, 18:27
Eski elektronik eşyaları kullanarak köy okulları için bilgisayar yapıyorlar
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İstanbul'da bir sosyal girişim tarafından yürütülen "Köy Okullarına Bilgisayar Projesi" ile isteyenler evlerinde ve iş yerlerinde atıl durumda bulunan bilişim ekipmanlarını ve ev aletlerini bağışlayabiliyor.