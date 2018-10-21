Fas'ta Sufi Kültürü Festivali başladı

Fas'ın kuzeyindeki Fes kentinde düzenlenen 11. Fes Sufi Kültürü Festivali'nin başladığı bildirildi.

Fes Sufi Kültürü Festivali Derneği himayesindeki organizasyonda, tasavvuf musikisi dinletisi ve konferanslar düzenlenecek.

'Konya Mistik Müzik Festivali için ortaklık anlaşması imzalamaya hazırız'

Festival Başkanı Fevzi es-Sakli, yaptığı açıklamada, İslam medeniyetinden doğan tasavvuf ruhu ve kültürel mirasının zenginliğine işaret ederken, Fes Sufi Kültürü Festivali ile Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali için ortaklık anlaşması imzalamaya hazır olduklarını söyledi.

29 Ekim'e kadar devam edecek festivale 13 ülke katılıyor

29 Ekim'e kadar devam edecek festivale, Fas, Türkiye, Mısır, İran, Fransa, ABD, Kanada, Almanya, Lübnan, Hindistan, Nijer, Senegal ve Pakistan'dan çeşitli tasavvuf ekollerinin temsilcileri katılıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2018, 02:26