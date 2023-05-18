Necip Fazıl doğumunun 119'uncu yılında anılıyor
Necip Fazıl Kısakürek, doğumunun 119'uncu yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor.
Etkinlik 18.05.2023, 17:40
Necep Fazıl Kısakürek, doğumunun 119'uncu yıl dönümünde anılıyor.
Birlik Vakfı tarafından düzenlenecek anma etkinliğini 23.24.25.Dönem Ak Parti Kayseri Milletvekili, Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel’in yapacak.
Vakfın Fatih Çarşamba'da bulunan merkezinde gerçekleştirilecek etkinliğe, Prof. Dr. Durali Yılmaz ile Üstad Necip Fazıl’ın torunu Emrah Kısakürek’in konuşmacı olarak katılacak.
“Doğumunun 119.Yılında; Üstad Necip Fazıl Kısakürek ” panel 20 Mayıs 2023 - Cumartesi günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.
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