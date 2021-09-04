UDEF Genel Kurulu Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nun (UDEF) yeni başkanı Doç. Dr. Osman Akgül, Genel Kurul katılımcılarına hitaben teşekkür konuşması gerçekeştirdi.

UDEF'in çatısı altında yer alan yurt içindeki 68 derneğin isminin işlendiği tablo ve UDEF küresi, UDEF Başkanı Doç. Dr. Osman AKGÜL tarafından kurucu başkan Dr. Mehmet Ali BOLAT'a takdim edildi.

Genel Kurul, dua yapılmasının ve geniş katılımlı hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından nihayete erdi.

UDEF'in kuruluş amacı nedir?

Türkiye’nin 75 şehrinde 68 dernek ve UDEF gönüllülerinin katılımı ile büyük bir sivil toplum hareketi olan UDEF, ülkemizin öğrenci çalışmaları alanında ki en büyük uluslararası öğrenci dernekleri federasyonu kimliğine sahip bulunuyor. UDEF şemsiyesi altında ki dernek faaliyetleri; öğrenci, eğitim ve sosyal çalışmalar başlıkları altında onlarca etkinliği kapsamaktadır. Dernekler arası istişarelerle bu faaliyetlerin içerikleri, periyotları, sorumluluk paylaşımları belirlenmekte ve sahada en üst düzey fayda odaklı planlamalar yapılmaktadır. Sosyal çalışmalar kapsamında; ülke tanıtım ve yemek günleri düzenlenirken, sosyal ve sportif faaliyetler, tarih ve kültür gezileri yapılmaktadır.

Ulaştığı öğrencilerin sayısı 60 bini geçiyor

UDEF üyesi derneklerin ulaştığı öğrencilerin sayısı 60 bini geçiyor. UDEF ülkemizde ki misafir öğrencilere kendi vatanlarındaymış duygusunu verebilmek için; Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, tanışma toplantıları, ülke buluşmaları, bölüm ve alan buluşmaları, gönüllü ülke temsilcileri toplantıları, öğrenci evi ve yurt ziyaretleri ve ensar aile ziyaretleri gibi faaliyetlerle sıcak ve büyük bir aile hissiyatını geliştirmektedir. UDEF bünyesinde ki dernekler; sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra misafir öğrencilerin ikamet izinleri, burs, konaklama ihtiyaçları, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile birlikte bürokratik sorunlarında öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.