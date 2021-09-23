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Faiz düştü, döviz ve altın hızlı yükseldi
GENEL
23.09.2021, 16:27
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Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirdiğini açıklamasının ardından döviz kurlarında ve altın fiyatlarında ani ve büyük ölçekli yükselmeler görüldü.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#istanbup
#Katar
#ECLAC
#leipzig
#şubat atamaları
#ABD Kongresi
#IŞİD gözaltı
#Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi
#kilise
#geçiş ücreti
#Almanya-Ukrayna
#habetürk
#dışişleri israil açıklama
#Ukrayna Cumhurbaşkanı Yanukoviç
#LGBTİ
#Rus savaş gemileri
#ürdün abd
#emrullah işbilen