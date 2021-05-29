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Fatih Sultan Mehmet'in eğitim gördüğü medrese kendi adını taşıyan müze oldu

GENEL 29.05.2021, 10:59
Fatih Sultan Mehmet'in eğitim gördüğü medrese kendi adını taşıyan müze oldu
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Fatih Sultan Mehmet'in eğitim gördüğü Saatli Medrese, kendi adını taşıyan müze oldu.