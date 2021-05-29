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Fatih Sultan Mehmet'in eğitim gördüğü medrese kendi adını taşıyan müze oldu
GENEL
29.05.2021, 10:59
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Fatih Sultan Mehmet'in eğitim gördüğü Saatli Medrese, kendi adını taşıyan müze oldu.
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#corona virüsü
#emine erdoğan
#koronavirüs
#mescidi aksa
#ibro zahirovic
#ali babacan dolar
#krematoryum
#Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
#islam ve kürtler
#TBMM İstiklal Mahkemeleri zabıtları
#sarı alarm
#enflasyon rakamları 2014
#Kasrik Boğazı
#TGC
#Hitler Nazizmi
#kısa çalışma
#Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi
#Muhammed Hamid el-Beyati
#Şehbenderzade
#G20 zirvesi 2014