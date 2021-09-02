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Filistin'de pekmez yapımı
GENEL
02.09.2021, 16:23
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İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria'nın El-Halil kentinde üzümlerini hasat eden Filistinliler, bu meşhur üzümleri yöresel tatlara dönüştürebilmek için bakır kazanlarda ve odun ateşinde pekmez kaynatıyor.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#iranın yeri
#seçim
#kar
#fesih
#Türkiye
#sahte twitter hesabı
#aşı
#akile salik
#Hartum
#Yükseköğretim Kurumları Sınavı
#Suudi Arabistan seçim kadın
#Erdoğan Bayraktar kanserli genç
#ydp
#Sergey Kislyak
#arakan müslümanları
#İHH kamerun
#Madagaskar
#yüksekova iki kişinin ölmesi