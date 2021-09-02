banner39

Filistin'de pekmez yapımı

GENEL 02.09.2021, 16:23
Filistin'de pekmez yapımı
1/26

İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria'nın El-Halil kentinde üzümlerini hasat eden Filistinliler, bu meşhur üzümleri yöresel tatlara dönüştürebilmek için bakır kazanlarda ve odun ateşinde pekmez kaynatıyor.