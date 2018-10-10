14 Filistinli gözaltına alındı

İsrail askeri kaynaklarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" gerekçesiyle 14 Filistinliyi gözaltına aldı.

Açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği açıklandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli gerekçelerle Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili, 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli İsrail hapishanelerinde cezalandırılıyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayanarak bir ila altı ay içeride tutabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bulunmasa bile tutukluluk süresini beş yıla kadar uzatabiliyor.

Filistinliler uluslararası kamuoyundan tutukluluk durumlarıyla ilgili tepki göstermelerini bekliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 09:19