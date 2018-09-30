2006'dan beri devam eden ablukada Filistinliler

Filistin Meclisinin Gazze limanında düzenlediği konferansta konuşan Filistin Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı sürdürmesinin uluslararası normlara ve insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, söz konusu ablukanın Filistin halkına karşı işlenen bir soykırım olduğunu ifade etti.

İSRAİL BİZİ YOK ETMEK İSTİYOR

İsrailli yetkililere 2006 yılından bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladıkları ablukayı kaldırması talebinde bulunan Bahr, "İşgalci, halkımızı öldürmek, ilaç ve elektriği kesmek ve bizi yok etmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Bahr, Birleşmiş Milletler'e, uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarına, işgalci İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların takipçisi olmaları ve bunları açığa çıkarmaları çağrısı yaptı.

ABLUKA 2006'DAN BU YANA SÜRÜYOR

İsrail, iki milyona yakın kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne 2006'dan bu yana karadan, havadan ve denizden abluka uyguluyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 15:21